МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россию не испугать дивизиями по борьбе с киберугрозами, она себя защитит, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Ряд британских СМИ сообщал, что в рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создается первая в своем роде дивизия по борьбе с "гибридными действиями", которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых "электронных вооружений". В компетенцию данной структуры также войдут задачи по развитию оборонного потенциала Великобритании, призванного сдерживать якобы "российскую угрозу" в виртуальном пространстве.

"Вы знаете, подобные сообщения уже даже сложно комментировать всерьез. Западные страны озвучивают их с завидной регулярностью, при этом доказательств причастности России до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет, таких фактов нет. Подобные же обвинения в киберагрессии звучат тем более абсурдно, если вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности", - сказал Тарабрин.

Дипломат напомнил, что Россия еще 20 лет назад впервые подняла в ООН вопрос об угрозах в этой сфере и настояла на принятии Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.