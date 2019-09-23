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РИА Новости

МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз

11:07 23.09.2019 (обновлено: 12:06 23.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россию не испугать дивизиями по борьбе с киберугрозами, она себя защитит, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Ряд британских СМИ сообщал, что в рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создается первая в своем роде дивизия по борьбе с "гибридными действиями", которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых "электронных вооружений". В компетенцию данной структуры также войдут задачи по развитию оборонного потенциала Великобритании, призванного сдерживать якобы "российскую угрозу" в виртуальном пространстве.
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"Вы знаете, подобные сообщения уже даже сложно комментировать всерьез. Западные страны озвучивают их с завидной регулярностью, при этом доказательств причастности России до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет, таких фактов нет. Подобные же обвинения в киберагрессии звучат тем более абсурдно, если вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности", - сказал Тарабрин.
Дипломат напомнил, что Россия еще 20 лет назад впервые подняла в ООН вопрос об угрозах в этой сфере и настояла на принятии Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.
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"Мы делаем все, чтобы защитить наше киберпространство. У нас для этого достаточно возможностей. Сами по себе такие сообщения о различного рода "дивизиях" носят чисто пропагандистский характер. Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас "дивизиями" не испугать, мы себя защитим", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
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