На Ямале снег парализовал работу речного и воздушного транспорта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Снег и сильный ветер в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, парализовали движение речного и воздушного транспорта, сообщается на Снег и сильный ветер в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, парализовали движение речного и воздушного транспорта, сообщается на сайте регионального правительства.

Администрация Салехарда сообщила в понедельник о снегопаде, из-за которого на улицы города вышли восемь единиц снегоуборочной техники. Кроме того, расчистка от снега потребовалась загородным трассам.

Согласно данным окружных властей, паромное сообщение, связывающее Салехард с соседним городом Лабытнанги, из-за плохой погоды было приостановлено еще вечером в воскресенье. Пассажирские суда остались в тех портах, где их застала стихия.

"В понедельник погода только ухудшилась. Сейчас порывы ветра на переправе достигают 25 метров в секунду, видимость плохая, возобновить перевозку пассажиров и транспорт в таких условиях не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержаны и авиарейсы из окружной столицы. "В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут отменены и перенесены на завтра. Прибытие утренних пассажирских самолетов Москва - Салехард и Тюмень - Салехард отложено, суда ушли на запасной аэродром в Надым до улучшения видимости в салехардской воздушной гавани", - подчеркнули в правительстве ЯНАО.

По информации синоптиков, в понедельник в ряде районов региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до -1 градуса.