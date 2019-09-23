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РИА Новости

На Ямале снег парализовал работу речного и воздушного транспорта

11:06 23.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Снег и сильный ветер в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, парализовали движение речного и воздушного транспорта, сообщается на сайте регионального правительства.
Администрация Салехарда сообщила в понедельник о снегопаде, из-за которого на улицы города вышли восемь единиц снегоуборочной техники. Кроме того, расчистка от снега потребовалась загородным трассам.
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Согласно данным окружных властей, паромное сообщение, связывающее Салехард с соседним городом Лабытнанги, из-за плохой погоды было приостановлено еще вечером в воскресенье. Пассажирские суда остались в тех портах, где их застала стихия.
"В понедельник погода только ухудшилась. Сейчас порывы ветра на переправе достигают 25 метров в секунду, видимость плохая, возобновить перевозку пассажиров и транспорт в таких условиях не представляется возможным", - говорится в сообщении.
Кроме того, задержаны и авиарейсы из окружной столицы. "В аэропорту отмечают, что если сегодня погода не позволит обеспечить полеты, то рейсы будут отменены и перенесены на завтра. Прибытие утренних пассажирских самолетов Москва - Салехард и Тюмень - Салехард отложено, суда ушли на запасной аэродром в Надым до улучшения видимости в салехардской воздушной гавани", - подчеркнули в правительстве ЯНАО.
По информации синоптиков, в понедельник в ряде районов региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до -1 градуса.
Первый снег на Ямале выпал 11 сентября. Как уточняли РИА Новости в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки затронули северные районы автономного округа. Подобная погода в начале осени для данных территорий - нормальное явление, отмечали в ведомстве.
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СалехардЯмало-Ненецкий АОРоссияПроисшествия
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