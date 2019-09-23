Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прохладная, но безветренная погода ожидается в Москве на этой неделе, рассказала РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня еще облачно с прояснениями, вторник-среда - облачно без существенных осадков, температура днем - около 8 градусов. Положительный момент в том, что у нас начнет стихать ветер и ощущение холода будет постепенно ослабевать", - сказала Позднякова.

Она добавила, что в конце недели погода будет облачная, в пятницу есть вероятность небольшого дождя, температура в ночные часы начнет повышаться, дневная - от 7 до 12 градусов. Но, по ее словам, и это ниже климатической нормы и больше соответствует середине октября.