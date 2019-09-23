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РИА Новости

Роухани рассказал, зачем США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

10:59 23.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 сен – РИА Новости. США преувеличивают ущерб, нанесенный нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки, ради крупных сделок и постоянного присутствия в регионе, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Они (США - ред.) преувеличивают ущерб (нанесенный Aramco – ред.). Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальной сайте.
Вашингтон хочет воспользоваться атаками, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона, что говорит о стремлении США осуществлять постоянное присутствие в регионе, отметил президент Ирана.
Кроме того, он коснулся недавно введенных Вашингтоном санкций против финансовых институтов Ирана: "Они сами признают, что ничего не осталось для введения санкций, все, что можно было сделать, они сделали".
Роухани сделал подобное заявление непосредственно перед вылетом в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, где, как ожидается, он представит план Тегерана по обеспечению безопасности Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива - "Коалиция надежды. Инициатива мира в Ормузском проливе".
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
08:54Радио Sputnik
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоХасан РоуханиSaudi AramcoСаудовская АравияООНИранСШАВ мире
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