Роухани рассказал, зачем США преувеличивают ущерб от атак по саудовским НПЗ

ТЕГЕРАН, 23 сен – РИА Новости. США преувеличивают ущерб, нанесенный нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки, ради крупных сделок и постоянного присутствия в регионе, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

"Они (США - ред.) преувеличивают ущерб (нанесенный Aramco – ред.). Причина этого заключается в том, что США хотят полностью распространить свое господство на регион, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им", - сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальной сайте

Вашингтон хочет воспользоваться атаками, чтобы заключить соглашения на миллиарды долларов по системам обороны со странами региона, что говорит о стремлении США осуществлять постоянное присутствие в регионе, отметил президент Ирана.

Кроме того, он коснулся недавно введенных Вашингтоном санкций против финансовых институтов Ирана: "Они сами признают, что ничего не осталось для введения санкций, все, что можно было сделать, они сделали".

Роухани сделал подобное заявление непосредственно перед вылетом в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, где, как ожидается, он представит план Тегерана по обеспечению безопасности Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива - "Коалиция надежды. Инициатива мира в Ормузском проливе".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.