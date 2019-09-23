Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T11:46Z
https://ria.ru/20190923/1558993202.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155899/31/1558993118_0:0:3361:1890_1036x0_80_0_0_9a188f7e6d59a7b42f2cce17c50bb4c6.jpg
РИА Новости

В Москве пройдёт 7-я Международная мобильная конференция для бизнеса

10:43 23.09.2019 (обновлено: 11:46 23.09.2019)
34
© РАЭК7-я Международная мобильная конференция для бизнеса
7-я Международная мобильная конференция для бизнеса
© РАЭК
МОСКВА, 23 сен – РАЭК. 26 сентября в Москве пройдёт 7-я Международная мобильная конференция для бизнеса MBLT19.
Представители Google, Coca-Cola, Huawei, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевой долины, Европы и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться, чтобы развивать мобильные продукты.
На площадке соберётся 800 топ-менеджеров, владельцев продуктов, маркетологов, дизайнеров, бизнесменов и евангелистов, чтобы обсудить мобильные технологии, обменяться опытом и контактами.
Главные темы:
● mobile growth и эксперименты;
● мобильный маркетинг и аналитика;
● big data и исследования;
● UX/UI-дизайн.
Что ждёт участников на конференции:
● доклады от мировых экспертов рынка;
● общение со спикерами в дискуссионной зоне;
● баттл между продакт-менеджерами;
● MBLT Talks — открытые интервью о финтехе;
● after-party с квизами и нетворкингом.
Регистрация доступна по ссылке.
Дата: 26 сентября
Место: Golden Palace, Москва
Организаторы: e-Legion и РАЭК
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Разрушенные дома на улице Мосула
В МИД России оценили обстановку в Ираке
РИА
Новости
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Пензенской области погиб человек при столкновении трех автомобилей
Английская актриса Эмилия Кларк
"Это мы" — звезды сериалов, у которых до сих пор нет "Эмми"
Лента
новостей
Программирование
Названы самые небезопасные пароли
Собака гуляет в вольере
"Живой больше не увидите". Что не так с защитой животных в России
Украинский военный
Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах
Вид Петропавловска-Камчатского
На Камчатке проведут проверку из-за объявления голодовки работниками БТИ
Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе
Крымчане выстроились в силуэт "цифровой бабочки" в ходе "Цифрового забега"
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер завоевали Emmy за лучшие главные роли в комедийных сериалах
Фиби Уоллер-Бридж и Билл Хейдер получили премию "Эмми"
Космонавт-исследователь ГДР Зигмунд Йен
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Подозреваемый в зале суда
В Приангарье мужчину обвинили в убийстве девушки, совершенном 19 лет назад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния