МОСКВА, 23 сен – РАЭК. 26 сентября в Москве пройдёт 7-я Международная мобильная конференция для бизнеса MBLT19.
Представители Google, Coca-Cola, Huawei, Vkontakte и других IT-компаний из Кремниевой долины, Европы и России поделятся лучшими практиками и расскажут о сложностях, с которыми им приходится справляться, чтобы развивать мобильные продукты.
На площадке соберётся 800 топ-менеджеров, владельцев продуктов, маркетологов, дизайнеров, бизнесменов и евангелистов, чтобы обсудить мобильные технологии, обменяться опытом и контактами.
Главные темы:
● mobile growth и эксперименты;
● мобильный маркетинг и аналитика;
● big data и исследования;
● UX/UI-дизайн.
Что ждёт участников на конференции:
● доклады от мировых экспертов рынка;
● общение со спикерами в дискуссионной зоне;
● баттл между продакт-менеджерами;
● MBLT Talks — открытые интервью о финтехе;
● after-party с квизами и нетворкингом.
Регистрация доступна по ссылке.
Дата: 26 сентября
Место: Golden Palace, Москва
Организаторы: e-Legion и РАЭК
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