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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:32 23.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 29, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Алеппо – девять, Идлиб – 14, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – семь, Алеппо – четыре, Латакия –11", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
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