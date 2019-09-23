В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Алеппо – девять, Идлиб – 14, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – семь, Алеппо – четыре, Латакия –11", - говорится в сообщении.