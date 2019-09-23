В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Члены этнической преступной группировки, вымогавшие у военнослужащего деньги под угрозой физической расправы, задержаны в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что граждане РФ, 1991 и 1992 года рождения, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему 50 тысяч рублей.

"В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой", - отметили в ведомстве.