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РИА Новости

В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного

10:29 23.09.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Члены этнической преступной группировки, вымогавшие у военнослужащего деньги под угрозой физической расправы, задержаны в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы", - говорится в сообщении.
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Следователями установлено, что граждане РФ, 1991 и 1992 года рождения, под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи им принадлежащих ему 50 тысяч рублей.
"В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой", - отметили в ведомстве.
По данным ФСБ, подозреваемые задержаны с поличным при получении денежных средств от военнослужащего. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы. Решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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ФСБ РФКрымПроисшествия
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