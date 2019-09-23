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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи беженцев вернулись из Ливана и Иордании в Сирию, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в понедельник в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 438 человек (женщин – 132, детей – 223), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 013 человек (женщин – 304, детей – 517)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились три человека.
"Разминировано 2,6 га территории. Обнаружено и уничтожено 30 взрывоопасных предметов (ВОП)", - говорится в сообщении.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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