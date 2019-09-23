В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи беженцев вернулись из Ливана и Иордании в Сирию, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в понедельник в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 438 человек (женщин – 132, детей – 223), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 013 человек (женщин – 304, детей – 517)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились три человека.