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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Эксперты из приполярных и азиатских стран посетят Северный форум в Якутске

09:15 23.09.2019 (обновлено: 09:16 23.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкГорода России. Якутск
Города России. Якутск
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Города России. Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Северный форум, который пройдет в Якутске 24-28 сентября, соберет экспертов из приполярных и азиатских стран, а также российских регионов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Как отмечают власти, Якутия как регион, географически относящийся к Арктике и Азии, может стать своеобразным мостом, соединяющим приполярные и азиатские страны в работе над проектами.
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В рамках Северного форума в городе Якутске пройдут конференции, круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии, проектные площадки, семинары, лекции, специализированные и экспертные секции и другое.
В понедельник в республиканском правительстве рассказали об участниках масштабного мероприятия.
"Восемь приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и страны Северо-Восточной Азии (КНР, Южная Корея и Японии), официальные делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев соберутся в Якутске 24-28 сентября на "Северный форум по устойчивому развитию", - отметили в пресс-службе.
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По словам организаторов, особое внимание на форуме будет уделено Северо-Восточному сектору Арктики. Среди тем обсуждения также "Коренное и местное управление в условиях промышленного развития на Севере", "Северный морской путь и развитие предпринимательской деятельности коренных народов Арктики", "Оленеводство как основа жизнедеятельности коренных народов Арктики", "Трудовые ресурсы – основа устойчивого развития Арктики", "Безопасность инвестиций в арктических районах", "Креативные индустрии в Арктике", "Адаптация человека в Арктике".
Пленарное заседание форума состоится 25 сентября. Планируется участие главы Якутии Айсена Николаева, чрезвычайного и полномочного посла Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, советника посольства королевства Норвегии в РФ Солвейг Руссебё, генерального консула КНР в городе Хабаровске Цуй Гоцзе, членов правительства Якутии и зарубежных экспертов.
Ранее сообщалось, что на Северном форуме ожидается участие представителей 11 стран.
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