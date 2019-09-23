Эксперты из приполярных и азиатских стран посетят Северный форум в Якутске

ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Северный форум, который пройдет в Якутске 24-28 сентября, соберет экспертов из приполярных и азиатских стран, а также российских регионов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как отмечают власти, Якутия как регион, географически относящийся к Арктике и Азии, может стать своеобразным мостом, соединяющим приполярные и азиатские страны в работе над проектами.

В рамках Северного форума в городе Якутске пройдут конференции, круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии, проектные площадки, семинары, лекции, специализированные и экспертные секции и другое.

В понедельник в республиканском правительстве рассказали об участниках масштабного мероприятия.

"Восемь приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и страны Северо-Восточной Азии (КНР, Южная Корея и Японии), официальные делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев соберутся в Якутске 24-28 сентября на "Северный форум по устойчивому развитию", - отметили в пресс-службе.

По словам организаторов, особое внимание на форуме будет уделено Северо-Восточному сектору Арктики. Среди тем обсуждения также "Коренное и местное управление в условиях промышленного развития на Севере", "Северный морской путь и развитие предпринимательской деятельности коренных народов Арктики", "Оленеводство как основа жизнедеятельности коренных народов Арктики", "Трудовые ресурсы – основа устойчивого развития Арктики", "Безопасность инвестиций в арктических районах", "Креативные индустрии в Арктике", "Адаптация человека в Арктике".

Пленарное заседание форума состоится 25 сентября. Планируется участие главы Якутии Айсена Николаева, чрезвычайного и полномочного посла Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, советника посольства королевства Норвегии в РФ Солвейг Руссебё, генерального консула КНР в городе Хабаровске Цуй Гоцзе, членов правительства Якутии и зарубежных экспертов.