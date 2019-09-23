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РИА Новости

В ЛНР горняк погиб на шахте из-за обрушения породы

09:11 23.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обрушения породы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка", - сказали в пресс-службе МЧС.
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В ведомстве уточнили, что тело погибшего уже доставлено на поверхность. В операции были задействованы около 30 спасателей и пять единиц техники.
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