В ЛНР горняк погиб на шахте из-за обрушения породы

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обрушения породы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка", - сказали в пресс-службе МЧС.