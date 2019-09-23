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РИА Новости

В Свердловской области выпал первый снег

08:48 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМокрый снег
Мокрый снег
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Мокрый снег . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Первый снег в понедельник выпал в ряде районов Свердловской области, но ожидается, что постоянный снежный покров установится только в ноябре, сообщила РИА Новости главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
"Это соответствует климатической норме. У нас в третьей декаде сентября снег может пролетать. Осадки связаны с циклоном, который приближается со стороны Башкортостана. Сейчас юго-западные районы (Свердловской области) охвачены. В дальнейшем осадки могут охватить южные районы области. На север они не должны распространяться", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что прохождение циклона ожидается в понедельник.
"Снега много не будет. Он будет пролетать или на оградки выпадать. Какого-то снежного покрова мы не ждем. Пока, по крайней мере. Может где-то в горах полежать, поскольку дневная температура все-таки положительная", - отметила главный синоптик.
Шепоренко уточнила, что постоянный снежный покров в Свердловской области обычно устанавливается в ноябре.
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