В Свердловской области выпал первый снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Первый снег в понедельник выпал в ряде районов Свердловской области, но ожидается, что постоянный снежный покров установится только в ноябре, сообщила РИА Новости главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"Это соответствует климатической норме. У нас в третьей декаде сентября снег может пролетать. Осадки связаны с циклоном, который приближается со стороны Башкортостана. Сейчас юго-западные районы (Свердловской области) охвачены. В дальнейшем осадки могут охватить южные районы области. На север они не должны распространяться", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прохождение циклона ожидается в понедельник.

"Снега много не будет. Он будет пролетать или на оградки выпадать. Какого-то снежного покрова мы не ждем. Пока, по крайней мере. Может где-то в горах полежать, поскольку дневная температура все-таки положительная", - отметила главный синоптик.