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РИА Новости

Волшебный лес и геометрические иллюзии: фестиваль "Круг света"

11:58 23.09.2019 (обновлено: 11:59 23.09.2019)
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В Москве проходит ежегодный международный фестиваль "Круг света". Столичные парки и улицы на несколько дней превратились в место красочных видеопроекций, сказочных инсталляций и масштабных мультимедийных шоу. Кадры яркого праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Масштабные шоу идут на девяти площадках: Гребном канале, Театральной площади, проспекте Сахарова, в Коломенском и Останкинском парках, в Политехническом музее и Музее Победы, в концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
1 из 14

Масштабные шоу идут на девяти площадках: Гребном канале, Театральной площади, проспекте Сахарова, в Коломенском и Останкинском парках, в Политехническом музее и Музее Победы, в концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Территория парка Коломенское на время фестиваля превратилась в "волшебный лес". Здесь возродили полюбившийся зрителям год назад "Парк сказок" с инсталляциями, архитектурными и ландшафтными 3D-шоу.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
2 из 14

Территория парка Коломенское на время фестиваля превратилась в "волшебный лес". Здесь возродили полюбившийся зрителям год назад "Парк сказок" с инсталляциями, архитектурными и ландшафтными 3D-шоу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
3 из 14

Впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Перед посетителями Останкино разворачиваются 14 световых и видеопроекционных инсталляций.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
4 из 14

Перед посетителями Останкино разворачиваются 14 световых и видеопроекционных инсталляций.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В Политехническом музее, который тоже впервые принимает посетителей "Круга света", организовали световое шоу, которое рассказывает историю "Политеха".

Посетитель на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
5 из 14

В Политехническом музее, который тоже впервые принимает посетителей "Круга света", организовали световое шоу, которое рассказывает историю "Политеха".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Площадка на Поклонной горе в этом году стала частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн".

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
6 из 14

Площадка на Поклонной горе в этом году стала частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На вечеринке в клубе Arbat Hall 21 сентября соревновались виджеи из десяти стран.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
7 из 14

На вечеринке в клубе Arbat Hall 21 сентября соревновались виджеи из десяти стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Выступления конкурсантов оценивало международное жюри.

На фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
8 из 14

Выступления конкурсантов оценивало международное жюри.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для тех, кто мечтает о создании собственного стартапа, действует образовательная программа с лекциями и мастер-классами.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
9 из 14

Для тех, кто мечтает о создании собственного стартапа, действует образовательная программа с лекциями и мастер-классами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Большой блок программы посвятили карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.

Посетитель на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
10 из 14

Большой блок программы посвятили карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Несмотря на холодную погоду, трибуны фестиваля переполнены.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
11 из 14

Несмотря на холодную погоду, трибуны фестиваля переполнены.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Многие зрители подготовились: запаслись пледами и термосами.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
12 из 14

Многие зрители подготовились: запаслись пледами и термосами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Фестиваль продлится до 24 сентября.

Посетители на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
13 из 14

Фестиваль продлится до 24 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница фестиваля "Круг света" в парке Останкино.

Посетитель на фестивале Круг света 2019 в парке Останкино в Москве
14 из 14

Посетительница фестиваля "Круг света" в парке Останкино.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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Фестиваль "Круг света" в МосквеМоскваФото
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