Волшебный лес и геометрические иллюзии: фестиваль "Круг света"

Масштабные шоу идут на девяти площадках: Гребном канале, Театральной площади, проспекте Сахарова, в Коломенском и Останкинском парках, в Политехническом музее и Музее Победы, в концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.
Масштабные шоу идут на девяти площадках: Гребном канале, Театральной площади, проспекте Сахарова, в Коломенском и Останкинском парках, в Политехническом музее и Музее Победы, в концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.
Территория парка Коломенское на время фестиваля превратилась в "волшебный лес". Здесь возродили полюбившийся зрителям год назад "Парк сказок" с инсталляциями, архитектурными и ландшафтными 3D-шоу.
Территория парка Коломенское на время фестиваля превратилась в "волшебный лес". Здесь возродили полюбившийся зрителям год назад "Парк сказок" с инсталляциями, архитектурными и ландшафтными 3D-шоу.
Впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям.
Впервые к фестивалю присоединился Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям.
Перед посетителями Останкино разворачиваются 14 световых и видеопроекционных инсталляций.
Перед посетителями Останкино разворачиваются 14 световых и видеопроекционных инсталляций.
В Политехническом музее, который тоже впервые принимает посетителей "Круга света", организовали световое шоу, которое рассказывает историю "Политеха".
В Политехническом музее, который тоже впервые принимает посетителей "Круга света", организовали световое шоу, которое рассказывает историю "Политеха".
Площадка на Поклонной горе в этом году стала частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн".
Площадка на Поклонной горе в этом году стала частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн".
На вечеринке в клубе Arbat Hall 21 сентября соревновались виджеи из десяти стран.
На вечеринке в клубе Arbat Hall 21 сентября соревновались виджеи из десяти стран.
Выступления конкурсантов оценивало международное жюри.
Выступления конкурсантов оценивало международное жюри.
Для тех, кто мечтает о создании собственного стартапа, действует образовательная программа с лекциями и мастер-классами.
Для тех, кто мечтает о создании собственного стартапа, действует образовательная программа с лекциями и мастер-классами.
Большой блок программы посвятили карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.
Большой блок программы посвятили карьере в сфере цифровых технологий и аудиовизуальном искусстве.
Несмотря на холодную погоду, трибуны фестиваля переполнены.
Несмотря на холодную погоду, трибуны фестиваля переполнены.
Многие зрители подготовились: запаслись пледами и термосами.
Многие зрители подготовились: запаслись пледами и термосами.
Фестиваль продлится до 24 сентября.
Посетительница фестиваля "Круг света" в парке Останкино.
Посетительница фестиваля "Круг света" в парке Останкино.