В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре в доме

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Пожар в частном доме в Аткарскогм районе Саратовской области в понедельник унес жизни четырех человек, проводится проверка, сообщило областное СУСК.

По данным главка МЧС по региону, пожар произошел в 04.49 (03.49 мск) в частном деревянном жилом доме по адресу: село Озерное, улица Рабочая, дом 26.

"После тушения огня из жилища извлечены тела хозяина домовладения, 1964 года рождения, его сожительницы, 1991 года рождения, их односельчанки, 1962 года рождения. Личность четвертого погибшего устанавливается", - говорится в сообщении СУСК.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС, в результате пожара погибли только взрослые, детей среди них нет. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Следователями СК проводится осмотр места происшествия. "Жилище было оснащено газовым отоплением. По предварительной версии, именно оно могло послужить причиной возгорания", - отметили в ведомстве.