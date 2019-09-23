В Курганской области 450 человек эвакуировали из школы из-за замыкания

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Порядка 450 учеников и сотрудников эвакуировали из средней школы в Курганской области из-за короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В Кетовской средней школе произошло замыкание электропроводки, проведена эвакуация 450 человек", - сказал собеседник агентства.