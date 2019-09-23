Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Порывистый ветер с усилением до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду в столичном регионе продолжит оказываться влияние тыловая часть обширного атлантического антициклона, который ушёл уже на восток. Облачно с прояснениями, местами возможны слабые осадки. Днём в Москве плюс 7-9, по области плюс 5-10", - сообщил Леус.

Синоптик отметил, что в мегаполисе будет достаточно сильный ветер северо-западного направления, его скорость составит 6-11 метров в секунду, а в порывах до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет повышаться и к вечеру достигнет 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

По словам метеоролога, минувшая ночь обошлась без заморозков, так как регион был "прикрыт" облаками. Самая низкая температура была зафиксирована в Волоколамске - минус 1 градус.