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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:10 23.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛужнецкая набережная в Москве
Лужнецкая набережная в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Лужнецкая набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Порывистый ветер с усилением до 17 метров в секунду, кратковременные дожди и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столичном регионе продолжит оказываться влияние тыловая часть обширного атлантического антициклона, который ушёл уже на восток. Облачно с прояснениями, местами возможны слабые осадки. Днём в Москве плюс 7-9, по области плюс 5-10", - сообщил Леус.
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Синоптик отметил, что в мегаполисе будет достаточно сильный ветер северо-западного направления, его скорость составит 6-11 метров в секунду, а в порывах до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет повышаться и к вечеру достигнет 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
По словам метеоролога, минувшая ночь обошлась без заморозков, так как регион был "прикрыт" облаками. Самая низкая температура была зафиксирована в Волоколамске - минус 1 градус.
"Теплее всего было на метеостанции Балчуг в Москве - плюс 4,2 градуса тепла. На ВДНХ - плюс 3,6", - добавил синоптик.
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