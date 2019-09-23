У трех жителей Якутии изъяли десять фрагментов бивней мамонтов

ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Десять фрагментов бивней мамонта изъято у трех жителей Якутии в государственном заказнике на побережье моря Лаптевых на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает погрануправление ФСБ по восточному арктическому району.

По данным ведомства, в ходе обследования участка местности в районе залива Ванькина Губа (побережье моря Лаптевых) Усть-Янского улуса Якутии выявлены трое работников сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива "Таба-Яна".

"При них обнаружены четыре охотничьих гладкоствольных ружья, боеприпасы к ним, десять фрагментов бивней мамонтов общим весом более 150 килограммов, мотопомпа для размывки грунта (используется для добычи бивня). В результате проверки установлено, что оружие на регистрационном учете органов внутренних дел не состоит. По предварительной оценке, стоимость палеонтологических останков превышает 1,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.

Бивни мамонта жители Якутии искали в государственном природном палеонтологическом заказнике "Янские мамонты", в инспекцию минэкологии республики направлено сообщение об административном правонарушении.

"После составления административных документов лица отпущены. Оружие и боеприпасы переданы в полицию. Фрагменты бивней мамонта планируется направить на экспертизу в ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)". По результатам будет принято процессуальное решение", - информируют пограничники.