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РИА Новости

У трех жителей Якутии изъяли десять фрагментов бивней мамонтов

07:33 23.09.2019
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© Фото : со страницы "Красноярской Геоархеологии" ВКонтактеБивень мамонта
Бивень мамонта
© Фото : со страницы "Красноярской Геоархеологии" ВКонтакте
Бивень мамонта. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. Десять фрагментов бивней мамонта изъято у трех жителей Якутии в государственном заказнике на побережье моря Лаптевых на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает погрануправление ФСБ по восточному арктическому району.
По данным ведомства, в ходе обследования участка местности в районе залива Ванькина Губа (побережье моря Лаптевых) Усть-Янского улуса Якутии выявлены трое работников сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива "Таба-Яна".
"При них обнаружены четыре охотничьих гладкоствольных ружья, боеприпасы к ним, десять фрагментов бивней мамонтов общим весом более 150 килограммов, мотопомпа для размывки грунта (используется для добычи бивня). В результате проверки установлено, что оружие на регистрационном учете органов внутренних дел не состоит. По предварительной оценке, стоимость палеонтологических останков превышает 1,5 миллиона рублей", - рассказали в пресс-службе.
Бивни мамонта жители Якутии искали в государственном природном палеонтологическом заказнике "Янские мамонты", в инспекцию минэкологии республики направлено сообщение об административном правонарушении.
"После составления административных документов лица отпущены. Оружие и боеприпасы переданы в полицию. Фрагменты бивней мамонта планируется направить на экспертизу в ГБУ "Академия наук Республики Саха (Якутия)". По результатам будет принято процессуальное решение", - информируют пограничники.
Отмечается, что всего с 2017 года пограничные органы пресекли попытки контрабандного вывоза из страны бивней мамонтов и их фрагментов общим весом свыше шести тонн. Стоимость изъятого превысила 300 миллионов рублей. Предотвращенный ущерб государству в виде неуплаченных пошлин составил более 40 миллионов рублей.
Регионы России. Якутия
20 сентября, 13:23РИА Новости
ФСБ пресекла сбор бивней мамонтов в якутском заказнике
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