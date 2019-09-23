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РИА Новости

Более 35 тысяч протоколов за нарушения в детских лагерях составили за лето

07:21 23.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДетский лагерь
Детский лагерь
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора по итогам летних проверок в детских лагерях составили 35,4 тысячи протоколов за нарушения санитарного законодательства, сообщается на сайте ведомства.
В этом году летний отдых детей и подростков в России был организован на базах 42,7 тысячи организаций, отдохнули 5,6 миллиона детей. Было обследовано 42,9 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей, отмечает Роспотребнадзор.
"По итогам проведенных мероприятий за выявленные нарушения требований санитарного законодательства специалистами Роспотребнадзора было составлено 35,4 тысячи протоколов об административном правонарушении. На их основании вынесено 32,5 тысячи постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, в том числе 2,9 тысячи на юридических лиц и 1 тысяча - в виде предупреждения", - говорится в сообщении.
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Как отмечает ведомство, самой частой причиной отстранения от работы сотрудников стало отсутствие пройденного медосмотра и медкнижек. Среди основных нарушений специалисты отмечают неудовлетворительное содержание территории организации и ее отдельных помещений, в том числе пищеблока, спальных и санитарно-технических помещений. Также Роспотребнадзор отмечает нарушения в организации питания, питьевого режима, правил эксплуатации и организации лабораторного контроля в бассейнах, низкий контроль медработников за режимом дня, бракеражем готовой продукции.
По данным ведомства, общая заболеваемость детей во время летней оздоровительной кампании за период с 2014 по 2019 годы снизилась в 1,6 раза, в том числе инфекционными и паразитарными болезнями – на 37,4%.
"В адрес организаторов и учредителей летнего отдыха детей направлены предписания и предложения по совершенствованию материально-технической базы объектов. Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора", - подчеркивается в сообщении.
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