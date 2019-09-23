Билли Портер завоевал "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале "Поза"

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Премию телеакадемии США Emmy за лучшую мужскую роль в драматическом сериале завоевал Билли Портер за сериал "Поза". Церемонию вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует в прямом эфире телеканал Fox.

За награду в этой категории также боролись Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Кит Харингтон ("Игра престолов"), Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья ("Это мы").

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале вновь получил Питер Динклэйдж ("Игра престолов").