Билли Портер завоевал "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале "Поза"

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Премию телеакадемии США Emmy за лучшую мужскую роль в драматическом сериале завоевал Билли Портер за сериал "Поза". Церемонию вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует в прямом эфире телеканал Fox.
За награду в этой категории также боролись Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Кит Харингтон ("Игра престолов"), Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья ("Это мы").
Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале вновь получил Питер Динклэйдж ("Игра престолов").
Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе. Премия Emmy присуждает Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences). Награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране, ее судьбу определяют около 25 тысяч членов телеакадемии. Победители получают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, это олицетворяет единство науки и искусства.