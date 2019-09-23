В Японии 30 человек пострадали от тайфуна

На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю – еще 9 тысяч.

Тайфун "Тапа" сейчас проходит на Японским морем и движется на северо-восток. В ночь на вторник он может обрушиться на самый северный японский остров Хоккайдо. При этом синоптики отмечают, что тайфун постепенно теряет силу. Сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах до 40.