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РИА Новости

В Японии 30 человек пострадали от тайфуна

04:06 23.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаЛиквидация последствий тайфуна в Японии
Ликвидация последствий тайфуна в Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Ликвидация последствий тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Тридцать человек пострадали на двух южных японских островах Окинава и Кюсю, которые приняли на себя основной удар тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK со ссылкой на обобщенные данные пожарной охраны, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.
На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю – еще 9 тысяч.
Тайфун "Тапа" сейчас проходит на Японским морем и движется на северо-восток. В ночь на вторник он может обрушиться на самый северный японский остров Хоккайдо. При этом синоптики отмечают, что тайфун постепенно теряет силу. Сейчас давление в его центре составляет 990 гектопаскалей, скорость до 30 метров в секунду, при порывах до 40.
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Вчера, 08:50РИА Новости
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