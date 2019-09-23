Юристы обсудят возможность возобновления музейных обменов между РФ и США

"С Соединенными Штатами у нас уже много лет нет музейных обменов, потому что США не соглашаются давать официальные гарантии властей возврата картин. Нам говорят: "У нас есть хорошие законы, которые защищают". Законы, в общем, неплохие, но в нынешней ситуации существует возможность целого ряда исков к государственной собственности России (а мы знаем, как государственная собственность России защищена в Соединенных Штатах). В случае исков могут возникнуть аресты, и нам нужны гарантии", - сказал Пиотровкий. По его словам, в России "больше верят честному слову, чем законам, которые в принципе при желании можно обойти и которые трудно осуществить".