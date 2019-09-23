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РИА Новости
Культура

Юристы обсудят возможность возобновления музейных обменов между РФ и США

03:39 23.09.2019 (обновлено: 09:05 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПАМПЛОНА (Испания), 23 сен – РИА Новости. Юристы обсудят возможность восстановления обменов между музеями России и США, рассказал РИА Новости директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"С Соединенными Штатами у нас уже много лет нет музейных обменов, потому что США не соглашаются давать официальные гарантии властей возврата картин. Нам говорят: "У нас есть хорошие законы, которые защищают". Законы, в общем, неплохие, но в нынешней ситуации существует возможность целого ряда исков к государственной собственности России (а мы знаем, как государственная собственность России защищена в Соединенных Штатах). В случае исков могут возникнуть аресты, и нам нужны гарантии", - сказал Пиотровкий. По его словам, в России "больше верят честному слову, чем законам, которые в принципе при желании можно обойти и которые трудно осуществить".
По его словам, идут переговоры – "и официальные, и полуофициальные". "Были публичные обсуждения в Далласе (в феврале 2019 года в Музее Медоуз состоялся семинар "Поиски пути: Мягкая дипломатия" – ред.), сейчас намечается встреча юристов в Вашингтоне. Потому что ситуация невозможная. Никогда подобного не было, в самый разгар холодной войны были обмены выставками. Но когда-нибудь преодолеем", - сказал Пиотровский.
В 2013 году американский суд округа Колумбия обязал российское правительство выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до даты возврата американским хасидам находящейся в фондах РФ коллекции книг любавического раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона. Данное решение стало поводом для прекращения музейного обмена между США и РФ, поскольку создавало опасность ареста российских экспонатов в случае их вывоза на выставки в США.
Читайте полный текст интервью Михаила Пиотровского >>
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КультураМихаил ПиотровскийРоссияСША
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