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РИА Новости

Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

01:07 23.09.2019
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на международных военных учениях в Латвии
Военнослужащие США на международных военных учениях в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие США на международных военных учениях в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии с 23 по 26 сентября, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Как сообщает газета, с 24 по 27 сентября Латвия запросила Армению о проведении на её территории инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Армения в ответ дала согласие. В этом районе дислоцируются объекты Минобороны России.
"С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведёт проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров", - сообщает газета.
Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
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Кроме того, с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести инспекцию района на территории Дании. Площадь района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.
"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - сообщает газета со ссылкой на данные российского центра по уменьшению ядерной опасности.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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