Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии с 23 по 26 сентября, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России " Российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии с 23 по 26 сентября, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России " Красная звезда ".

Как сообщает газета, с 24 по 27 сентября Латвия запросила Армению о проведении на её территории инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Армения в ответ дала согласие. В этом районе дислоцируются объекты Минобороны России.

"С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведёт проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров", - сообщает газета.

Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

Кроме того, с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести инспекцию района на территории Дании. Площадь района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях", - сообщает газета со ссылкой на данные российского центра по уменьшению ядерной опасности.