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РИА Новости

В Омской области загорелась сухая трава, огонь перешел на дачи

17:08 22.09.2019 (обновлено: 22:03 22.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сухая трава загорелась на площади четыре тысячи квадратных метров в Омской области, огонь перешел на дачные постройки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В деревне Половинка горит трава на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь перешел на дачные постройки, объявлен второй номер сложности пожара", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
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