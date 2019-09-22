В Омской области загорелась сухая трава, огонь перешел на дачи

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сухая трава загорелась на площади четыре тысячи квадратных метров в Омской области, огонь перешел на дачные постройки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В деревне Половинка горит трава на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь перешел на дачные постройки, объявлен второй номер сложности пожара", — сказал собеседник агентства.