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РИА Новости

В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

16:42 22.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ
Стенд банка ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В настоящее время в работе мобильного банка ВТБ наблюдаются проблемы, специалисты банка работают над их устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ", - отметили в банке.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
30 августа, 12:46РИА Новости
В работе "Сбербанк Онлайн" произошел сбой
Банк приносит извинения всем клиентам за доставленные неудобства.
В банке указали, что ведутся работы по восстановлению системы. "Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время", - резюмировали в ВТБ.
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