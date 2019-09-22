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РИА Новости
Культура

"Джокер"может стать лидером октября по сборам за первые выходные

16:53 22.09.2019
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© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. По прогнозам экспертов киноиндустрии "Джокер" Тодда Филлипса может побить прошлогодний рекорд фильма "Веном" по итогам первых выходных проката в октябре, сообщает Hollywood Reporter.
Так, по прогнозам, в основе которых лежат опросы аудитории, картина имеет все шансы за первые выходные проката собрать 82 миллиона долларов.
Лидер октября по сборам за первые выходные проката – "Веном", собравший в прошлом году 80,2 миллиона долларов.
Ожидается, что Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме Тодда Филлипса, выдвинут на "Оскар". После показа ленты на кинофестивале в Венеции зрители аплодировали стоя в течение восьми минут.
Премьера картины в России состоится третьего октября.
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