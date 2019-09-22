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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт отменила концерт после протестов защитников животных

15:47 22.09.2019
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© AP Photo / Matt SaylesТейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Тейлор Свифт не будет выступать на Кубке Мельбурна пятого ноября в Австралии, сообщает USA Today. Ее решение может быть связано с протестами защитников прав животных.
Кубок Мельбурна – одна из самых престижных скачек, и изначально предполагалось, что хедлайнером мероприятия будет Свифт. Но затем организатор – Клуб скачек штата Виктория – уточнил, что она "не будет выступать из-за изменений в графике своего гастрольного тура и, скорее всего, приедет в Австралию в 2020 году".
Ранее борцы за права животных потребовали, чтобы певица отменила свое выступление, о котором стало известно в начале сентября.
Петиция "Попросите Тейлор Свифт сказать "нет" Кубку", которую создала Коалиция по защите прав скаковых лошадей, набрала более шести тысяч подписей на Change.org.
Сама исполнительница не признала, что ее решение отменить концерт связано с протестами активистов, но Коалиция все равно поблагодарила ее в своем Твиттере.
Тейлор Свифт
27 августа, 09:35Культура
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
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КультураНовости культурыШоу-бизнесТейлор Свифт (певица)АвстралияМельбурн
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