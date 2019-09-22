Тейлор Свифт отменила концерт после протестов защитников животных

Тейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards

© AP Photo / Matt Sayles Тейлор Свифт во время получения награды на MTV Video Music Awards

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Тейлор Свифт не будет выступать на Кубке Мельбурна пятого ноября в Австралии, . Тейлор Свифт не будет выступать на Кубке Мельбурна пятого ноября в Австралии, сообщает USA Today. Ее решение может быть связано с протестами защитников прав животных.

Кубок Мельбурна – одна из самых престижных скачек, и изначально предполагалось, что хедлайнером мероприятия будет Свифт. Но затем организатор – Клуб скачек штата Виктория – уточнил, что она "не будет выступать из-за изменений в графике своего гастрольного тура и, скорее всего, приедет в Австралию в 2020 году".

Ранее борцы за права животных потребовали, чтобы певица отменила свое выступление, о котором стало известно в начале сентября.

Петиция "Попросите Тейлор Свифт сказать "нет" Кубку", которую создала Коалиция по защите прав скаковых лошадей, набрала более шести тысяч подписей на Change.org.