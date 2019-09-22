ДНР: украинские силовики противодействуют работе ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики противодействуют мониторингу миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.

"Противник продолжает плановую работу по противодействию мониторинга наблюдателей СММ ОБСЕ. Нами отмечается работа мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Марьинка, Авдеевка, Степановка, Старогнатовка, Богдановка и Новгородское", - сказал Никитин.

По его словам, также командование украинских силовиков отдало приказ "с 23 сентября привести зенитно-ракетные подразделения тактической группы "Восток" в высшую степень боевой готовности с развёртыванием дополнительных стартовых позиций в районах вероятного пролета БПЛА ОБСЕ".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.