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РИА Новости

ДНР: украинские силовики противодействуют работе ОБСЕ в Донбассе

14:04 22.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики противодействуют мониторингу миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
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"Противник продолжает плановую работу по противодействию мониторинга наблюдателей СММ ОБСЕ. Нами отмечается работа мобильных групп радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Марьинка, Авдеевка, Степановка, Старогнатовка, Богдановка и Новгородское", - сказал Никитин.
По его словам, также командование украинских силовиков отдало приказ "с 23 сентября привести зенитно-ракетные подразделения тактической группы "Восток" в высшую степень боевой готовности с развёртыванием дополнительных стартовых позиций в районах вероятного пролета БПЛА ОБСЕ".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраина
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