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РИА Новости

Трое омичей попали в больницу после конфликта возле кафе

13:39 22.09.2019 (обновлено: 13:40 22.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Трое жителей Омска попали в больницу с огнестрельными ранениями после ночного конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает в воскресенье УМВД по региону.
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"Сегодня около 1.00 (22.00 21 сентября мск) в медучреждение доставлены трое жителей Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, закончившийся стрельбой.
"В отделе полиции №6 УМВД Росси по городу Омску проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщили в главке.
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УМВДОмскПроисшествия
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