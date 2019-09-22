Трое омичей попали в больницу после конфликта возле кафе

НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Трое жителей Омска попали в больницу с огнестрельными ранениями после ночного конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает в воскресенье УМВД по региону.

"Сегодня около 1.00 (22.00 21 сентября мск) в медучреждение доставлены трое жителей Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, закончившийся стрельбой.