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РИА Новости

Открытое горение на свалке в Казани ликвидировано на 300 квадратных метрах

12:53 22.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевМинприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача
© РИА Новости / Александр Кряжев
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на свалке в Казани на площади 300 квадратных метров, возникшее в воскресенье утром, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Сотрудники МЧС
8 сентября, 17:56РИА Новости
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Ранее МЧС сообщило о возгорании свалки на улице Химической в Казани на площади 1 тысяча квадратных метров. По данным ГУМЧС, сообщение о горении строительного мусора на улице Химической в Казани поступило в 09.39. По прибытии первых подразделений было установлено, что при проведении работ по рекультивации оврага методом засыпания строительным мусором при помощи тяжёлой техники произошло возгорание.
"В 11.18 ликвидация открытого горения на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Причина пожара в настоящее время устанавливается. Всего к ликвидации привлекались 29 человек и девять единиц техники.
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