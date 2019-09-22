Открытое горение на свалке в Казани ликвидировано на 300 квадратных метрах

КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на свалке в Казани на площади 300 квадратных метров, возникшее в воскресенье утром, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Ранее МЧС сообщило о возгорании свалки на улице Химической в Казани на площади 1 тысяча квадратных метров. По данным ГУМЧС, сообщение о горении строительного мусора на улице Химической в Казани поступило в 09.39. По прибытии первых подразделений было установлено, что при проведении работ по рекультивации оврага методом засыпания строительным мусором при помощи тяжёлой техники произошло возгорание.

"В 11.18 ликвидация открытого горения на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.