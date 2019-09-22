Студия Disney решила выдвинуть фильм "Мстители: Финал" на "Оскар"

В прошлом году "Черная пантера" стал первым супергеройским проектом, который был номинирован на "Оскар" в категории "лучший фильм", и стало понятно, что члены Академии готовы иметь дело с популярными картинами. Если говорить об экранизациях комиксов, то "Темный рыцарь" и "Логан" уже выдвигались на премию.