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РИА Новости
Культура

Студия Disney решила выдвинуть фильм "Мстители: Финал" на "Оскар"

11:36 22.09.2019
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Disney начала кампанию по выдвижению фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар" в 2020 году, сообщает Screenrant.
Так, на сайте студии уже определены даты показа картины для членов Академии киноискусств США. Они пройдут в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне. В одном из них (первого октября в Лос-Анджелесе) примут участие сценаристы ленты Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
В прошлом году "Черная пантера" стал первым супергеройским проектом, который был номинирован на "Оскар" в категории "лучший фильм", и стало понятно, что члены Академии готовы иметь дело с популярными картинами. Если говорить об экранизациях комиксов, то "Темный рыцарь" и "Логан" уже выдвигались на премию.
Пока нет информации о том, в какой именно категории будет рассматриваться "Мстители: Финал", который на сегодня считается фильмом-рекордсменом по кассовым сборам. Церемония награждения состоится в феврале 2020 года.
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