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РИА Новости

В Красноярске потушили крупный пожар на складе

10:47 22.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Красноярске потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Рокоссовского горит кровля склада на площади тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен первый ранг.
"В 14.09 (10.09 мск) пожар ликвидирован. Причину пожара установят по прибытию дознавателя на место", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что от огня пострадала только крыша, но не внутренние помещения. При пожаре никто не пострадал и не погиб.
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