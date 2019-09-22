В Красноярске потушили крупный пожар на складе

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

КРАСНОЯРСК, 22 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Красноярске потушен, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Рокоссовского горит кровля склада на площади тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен первый ранг.

"В 14.09 (10.09 мск) пожар ликвидирован. Причину пожара установят по прибытию дознавателя на место", - говорится в сообщении.