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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

10:33 22.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Латакия – девять, Алеппо – семь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – семь, Хама – четыре, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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* Террористическая организация, запрещена в России
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