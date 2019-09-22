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РИА Новости

В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:54 22.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 60 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, общее количество примененных боеприпасов – 93 единицы.
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