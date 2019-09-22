В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.