В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 60 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, общее количество примененных боеприпасов – 93 единицы.