Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выход США из двух важных договоров по контролю за ядерным оружием ведёт к тому, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Пока остался договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать?" - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
Он добавил, что "в результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным".