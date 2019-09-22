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РИА Новости

Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу

09:12 22.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выход США из двух важных договоров по контролю за ядерным оружием ведёт к тому, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Пока остался договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать?" - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
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Он добавил, что "в результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным".
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