В Лужниках пройдет самый массовый забег России - Московский марафон

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самый массовый забег России - Московский марафон - пройдет в Лужниках 22 сентября, участие примут около 30 тысяч человек и порядка трех тысяч иностранных спортсменов.

Московский марафон - самый массовый забег России. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.

Бег по шоссе, или пробег - дисциплина легкой атлетики, которая проводится преимущественно на твердом асфальтовом покрытии по улицам города. Как правило, расстояние таких пробегов варьируется от 10 километров до марафона - 42,2 километра, но иногда проходят забеги на пять километров или даже одну милю (1609 метра).

"Мы планируем, что в марафоне примет участие порядка 30 тысяч человек. Будет достаточно большое количество иностранных участников, мы ожидаем гостей из 85 стран мира", - сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.

По его словам, в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.

Как отметил директор мероприятия Дмитрий Тарасов, общий призовой фонд составляет 4 миллиона рублей. Денежный приз получат спортсмены, занявшие с первого по шестое место на дистанции 42 километра, те, кто участвует в дистанции 10 километров, - с первого по третье место.

Кроме того, накануне марафона 20-21 сентября прошла самая большая беговая выставка России, где спортсмены могли приобрести беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.

Также 21 сентября прошел Детский забег. Юные спортсмены преодолели дистанции 400 или 800 метров. Участники получили уникальные футболки, настоящие номера и медали.