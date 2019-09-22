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РИА Новости

В Лужниках пройдет самый массовый забег России - Московский марафон

00:10 22.09.2019 (обновлено: 08:55 22.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники забега
Участники забега
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники забега. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самый массовый забег России - Московский марафон - пройдет в Лужниках 22 сентября, участие примут около 30 тысяч человек и порядка трех тысяч иностранных спортсменов.
Московский марафон - самый массовый забег России. Участникам предлагаются две сертифицированные Ассоциацией международных марафонов и пробегов дистанции: 42,2 километра и 10 километров.
Бег по шоссе, или пробег - дисциплина легкой атлетики, которая проводится преимущественно на твердом асфальтовом покрытии по улицам города. Как правило, расстояние таких пробегов варьируется от 10 километров до марафона - 42,2 километра, но иногда проходят забеги на пять километров или даже одну милю (1609 метра).
"Мы планируем, что в марафоне примет участие порядка 30 тысяч человек. Будет достаточно большое количество иностранных участников, мы ожидаем гостей из 85 стран мира", - сообщил руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Участники благотворительного марафона в Москве.
18 сентября, 12:42РСпорт
Призовой фонд Московского марафона составит около 4 млн рублей
По его словам, в Москве для обеспечения комфорта и безопасности участников марафона задействованы все службы.
Как отметил директор мероприятия Дмитрий Тарасов, общий призовой фонд составляет 4 миллиона рублей. Денежный приз получат спортсмены, занявшие с первого по шестое место на дистанции 42 километра, те, кто участвует в дистанции 10 километров, - с первого по третье место.
Кроме того, накануне марафона 20-21 сентября прошла самая большая беговая выставка России, где спортсмены могли приобрести беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.
Также 21 сентября прошел Детский забег. Юные спортсмены преодолели дистанции 400 или 800 метров. Участники получили уникальные футболки, настоящие номера и медали.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского марафона.
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