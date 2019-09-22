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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России в зоне тушения за сутки не изменилась

01:22 22.09.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки не изменилась и по-прежнему составляет 11 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили четыре лесных пожара на площади 11 гектаров.
"На 00.00 мск 22 сентября на территории Российской Федерации действовало пять лесных пожаров на площади 11 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным, самые крупные пожары - в Томской области, там горит десять гектаров.
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы 14 лесных пожаров на площади 52 гектара.
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