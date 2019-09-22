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РИА Новости
Ядерные технологии

На чешской АЭС "Дукованы" после остановки вновь запустили второй энергоблок

00:44 22.09.2019
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© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
АЭС "Дукованы". Архивное фото
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, в субботу вечером после остановки для плановых ремонтно-профилактических работ вновь запущен второй энергоблок, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
"Первоначально остановка второго энергоблока для совершения плановых ремонтно-профилактических работ должна была завершиться в конце июня. Однако в связи с обнаруженными проблемами на парогенераторе остановка была продолжена и завершена лишь сегодня, почти на три месяца позднее", - сказал Бездек.
По словам Бездека, плановая остановка первого энергоблока на данной станции должна завершиться в конце сентября – начале октября, после чего будут действовать все четыре энергоблока АЭС.
Обе существующие в Чехии АЭС, "Дукованы" и "Темелин" на юго-западе республики, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".
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В начале июля вице-премьер Карел Гавличек сообщил журналистам, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов). Позднее, в середине августа, Гавличек сообщил, что строительство нового энергоблока после необходимой предварительной подготовки начнется, "вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами".
Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Areva и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".
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