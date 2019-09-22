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РИА Новости

Координаторы "Бессмертного полка" со всего мира соберутся в Сербии

10:00 22.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВиды города Белград
Виды города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Представители 65 стран примут участие в первой международной конференции "Память победителей", организованной по инициативе общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России". Мероприятие будет проходить 25–26 сентября в Белграде в рамках празднования 75-й годовщины освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков.
По словам организаторов, координаторы акции "Бессмертный полк" из Южной Америки, стран Европы и Азии впервые соберутся вместе, чтобы не только поделиться опытом проведения шествий в своих регионах, но и обсудить вопросы фальсификации истории и привлечения молодых участников.
"В рамках нашей программы мы предусмотрели вопросы, отвечая на которые координаторы могли бы рассказать о проектах в своих странах и том, как они привлекают молодежь. Живых свидетелей истории остается все меньше, поэтому именно в молодежь нужно вкладывать информацию, которая должна в неискаженном виде передаваться будущим поколениям", – отметила в интервью Sputnik Сербия заместитель председателя исполнительного комитета "Бессмертного полка" Наталья Шадрина.
Участники акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
22 июля, 15:31Сказано в эфире
В Сербии рассказали об отношении к празднованию 75-летия Победы Президент Сербии Александр Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью. Как отметил в эфире радио Sputnik доктор политических наук Института европейских исследований (Белград, Сербия) Стеван Гайич, этот праздник особо чтут в стране.
В ходе конференции также будет организован творческий вечер народного артиста РФ Василия Ланового и предпремьерный показ фильма "Счастье в конверте", рассказывающего о человеческих судьбах через фронтовые письма.
В последний день мероприятия планируется открыть фотовыставку, посвященную героической обороне югославской армии от наступления германских войск, которая позволила на несколько месяцев отсрочить наступление врага на Москву. Как отметил координатор по международной деятельности ООД "Бессмертный полк России" Сергей Глущенко, экспозиция будет доступна для всех желающих.
"Этот исторический факт замолчать нельзя. Наступление было задержано, Гитлер сосредоточился на разгроме Югославии. Очень важный момент, хотя многие в России не знают о нем", – подчеркнул он.
По словам Глущенко, место проведения конференции было выбрано неслучайно: именно в Сербии, в отличие от многих других европейских стран, 90% участников "Бессмертного полка" составляет местное население, которое активно поддерживает движение.
"Мы видим, что сербам пришлась по душе эта идея. Мы не навязываем свою идею, мы просто предлагаем в очередной раз почтить память наших предков, вспомнить семейные истории, и особенно это важно при воспитании будущих поколений. Есть такая пословица: "Пока ты помнишь свою историю, ты существуешь, как только ты ее забудешь, тебя сразу не станет", – считает координатор по международной деятельности ООД "Бессмертный полк России".
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
12 июля, 15:29РИА Новости
РВИО: противодействие Запада "Бессмертному полку" способствует новой войне
Несмотря на неослабевающую антироссийскую риторику в Западной Европе, с каждым годом все больше стран присоединяется к движению, организуя памятные шествия в крупных городах.
"Как бы власти с этим ни боролись, это невозможно остановить, потому что это личная история каждого. И именно личный фактор дает возможность этому движению расти, развиваться и привлекать в свои ряды все большее количество людей. Ведь Вторая мировая война – это самое масштабное трагическое событие, которое способно объединить людей, независимо от страны, национальности и вероисповедания", – резюмировала Наталья Шадрина.
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Бессмертный полкСербияБелград (город)Общество
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