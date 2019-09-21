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РИА Новости

В Феодосии установят монумент герою русско-персидских войн

17:56 21.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЖители на центральной набережной города Феодосия.
Жители на центральной набережной города Феодосия.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Закладной камень на месте будущего монумента герою русско-персидских войн Петру Котляревскому, который установят по результатам открытого конкурса на лучший проект памятника, открыли в Феодосии, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.
В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава республиканского минкультуры Арина Новосельская.
Согласно сообщению, Российское военно-историческое общество сейчас проводит открытый конкурс на лучший проект памятника. "Финальная работа будет определена в ноябре, после чего начнется изготовление монумента", - добавляется на сайте. Памятник будет установлен по инициативе РВИО при поддержке правительства Крыма.
"На таких примерах как Котляревский должны мальчишки учиться, что есть такая профессия – Родину защищать. Хотелось бы, чтобы на это место приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только становится офицерами. Смотрели и понимали, как надо жить", - сказал на церемонии Мединский.
Отмечается, что министр также выразил благодарность властям Феодосии и главе Крыма Сергею Аксенову за поддержку идеи установки монумента.
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Генерал от инфантерии Петр Котляревский - участник русско-персидских и русско-турецкой войн, прошедший путь от рядового до генерала, назывался "Кавказским Суворовым". В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году Котляревский получил тяжелое ранение, вынудившее его уйти в отставку. Через 13 лет, в день своей коронации, Николай I предложил ему стать главнокомандующим Кавказской армией. Котляревский вынужден был отказать по состоянию здоровья. Он приобрел дачу в Феодосии и прожил там до своей смерти в 1851 году. Котляревский был навечно зачислен в списки Грузинского гренадерского полка.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Министерство культуры РФВладимир МединскийОбщество
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