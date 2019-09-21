В Феодосии установят монумент герою русско-персидских войн

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Закладной камень на месте будущего монумента герою русско-персидских войн Петру Котляревскому, который установят по результатам открытого конкурса на лучший проект памятника, открыли в Феодосии, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава республиканского минкультуры Арина Новосельская.

Согласно сообщению, Российское военно-историческое общество сейчас проводит открытый конкурс на лучший проект памятника. "Финальная работа будет определена в ноябре, после чего начнется изготовление монумента", - добавляется на сайте. Памятник будет установлен по инициативе РВИО при поддержке правительства Крыма.

"На таких примерах как Котляревский должны мальчишки учиться, что есть такая профессия – Родину защищать. Хотелось бы, чтобы на это место приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только становится офицерами. Смотрели и понимали, как надо жить", - сказал на церемонии Мединский.

Отмечается, что министр также выразил благодарность властям Феодосии и главе Крыма Сергею Аксенову за поддержку идеи установки монумента.