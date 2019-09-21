Экс-глава МВД Албании заявил, что осужден из-за борьбы с наркомафией

БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Приговоренный судом в Албании к трем годам условного срока экс-глава МВД Саимир Тахири заявил, что причиной нападок на него стала его борьба против наркомафии.
Парламент Албании в октябре 2017 года принял решение лишить депутатского иммунитета члена правящей Социалистической партии Саимира Тахири. Прокуратура республики обвинила его в участии в организации сети наркоторговли во время пребывания на посту министра внутренних дел с 2013 года по март 2017 года. Лидером международного наркокартеля следствие считает его племянника Моиси Хабилая, ранее арестованного в Италии. В пятницу суд в Тиране признал экс-главу МВД виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к трем годам условного лишения свободы.
"Я подвергался многочисленным политическим нападкам с тех пор, как пошел в политику, потому что старался бороться с преступностью. Те, кто думает, что марихуана есть только в регионе Лазарат, жестоко заблуждаются", - цитирует экс-министра издание Albanian Daily news.
"Я совершил ошибку, говоря об этом публично, борясь с этим явно во всех уголках Албании, зная, что чем больше я борюсь с этим явлением, тем больше общественность узнает о его подлинных масштабах", - отметил Тахири.
Оппозиционная Демократическая партия осудила "слишком мягкий" приговор бывшему главе МВД и обвинила его в криминальных связях с премьером Эди Рамой. Посольство США в Тиране в своем сообщении назвало приговор "разочаровывающим ввиду серьезности обвинений".
17 июня 2014, 19:26РИА НовостиПолиция Албании штурмует европейскую "столицу" производства наркотиковВ осаде Лазарата при поддержке бронетехники участвуют около 800 силовиков. Накануне силы правопорядка уже пытались войти в город, но были остановлены огнем из тяжелого оружия, в том числе гранатометами и противотанковыми ракетами.
Глава албанского МВД Сандер Лешай в мае призвал полицию страны искоренить марихуану в Албании до 15 июня, но наркобизнес остается одной из главных проблем страны.
Крупнейшую военно-полицейскую операцию против владельцев плантаций конопли и наркоторговцев власти Албании провели в июне 2014 года, когда в деревне Лазарат на юге страны с применением военной техники и жертвами с обеих сторон с боем взяли и уничтожили 102 тонны готовой наркотической продукции и 530 тысяч растений. С тех пор "война с марихуаной" ведется с переменным успехом при помощи финансовой полиции Италии, которая наблюдает за незаконными плантациями с самолетов, и поддержки правоохранительных органов других государств. Однако объемы задержанной на албанских границах вывозимой конопли в 2019 году по-прежнему измеряются тоннами.