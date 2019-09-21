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РИА Новости

Общественники: 17 депутатов новой Рады пропустили более 90% голосований

16:14 21.09.2019 (обновлено: 16:18 21.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Семнадцать депутатов Верховной рады пропустили более 90% голосований с момента начала работы украинского парламента нового созыва, сообщила в субботу общественная организация "Комитет избирателей Украины".
Парламент Украины нового созыва открыл свое первое заседание 29 августа.
Ренат Кузьмин
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"С начала работы Верховной рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", два - из группы "За будущее", один - из ВО (Всеукраинского объединения - ред.) "Батькивщина", - говорится в сообщении.
"Комитет избирателей Украины" - всеукраинская общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата, а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
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