Общественники: 17 депутатов новой Рады пропустили более 90% голосований

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Семнадцать депутатов Верховной рады пропустили более 90% голосований с момента начала работы украинского парламента нового созыва, сообщила в субботу общественная организация "Комитет избирателей Украины".

Парламент Украины нового созыва открыл свое первое заседание 29 августа.

"С начала работы Верховной рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", два - из группы "За будущее", один - из ВО (Всеукраинского объединения - ред.) "Батькивщина", - говорится в сообщении.

"Комитет избирателей Украины" - всеукраинская общественная организация, которая отслеживает работу депутатов Рады, а также подготовку к выборам и их проведение.