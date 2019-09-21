В "Лужниках" открыли скалодром высотой 16 метров

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Шестнадцатиметровый скалодром, где можно будет проводить международные соревнования, открылся в "Лужниках", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
"В "Лужниках" открылся большой скалодром: шесть стендов разного уровня сложности. Самый высокий - 16 метров. Там можно активно проводить время и соревнования международного уровня", - написал он в Twitter.
В "Лужниках" открылся большой #скалодром: шесть стендов разного уровня сложности. Самый высокий - 16 метров. Там можно активно проводить время и соревнования международного уровня. #Лужники pic.twitter.com/pZ4jNhkvRp— Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 21, 2019