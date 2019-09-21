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РИА Новости

В "Лужниках" открыли скалодром высотой 16 метров

15:48 21.09.2019
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© РИА Новости / ДенисенкоВид на универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках
Вид на универсальный спортивный зал Дружба в Лужниках
© РИА Новости / Денисенко
Вид на универсальный спортивный зал "Дружба" в Лужниках. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Шестнадцатиметровый скалодром, где можно будет проводить международные соревнования, открылся в "Лужниках", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
"В "Лужниках" открылся большой скалодром: шесть стендов разного уровня сложности. Самый высокий - 16 метров. Там можно активно проводить время и соревнования международного уровня", - написал он в Twitter.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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