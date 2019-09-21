В "Цифровом забеге" в Петрозаводске приняли участие более тысячи человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сен – РИА Новости. Более тысячи человек присоединились в Петрозаводске к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ, сообщает в субботу пресс-служба правительства Карелии.
Акция призвана привлечь внимание к переходу на цифровое телевизионное вещание, и предстоящему отключению аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которое состоится 14 октября в 21 регионе России, в том числе в Карелии.
"Карелия присоединилась к Всероссийской акции и отличилась танцевальным флешмобом и номинацией "скандинавская ходьба", и установила рекорд по количеству участников масс-старта. Республика стала единственным регионом, где участникам масс-старта была предоставлена возможность пройти общую дистанцию в два километра "скандинавской ходьбой", - говорится в сообщении.
В забеге приняли участие более одной тысячи человек.
Отмечается, что участников забега наградили в трех номинациях. Самым старшим участником стал спортсмен 1936 года рождения, а самая юная участница - шестимесячная спортсменка преодолела 2 километра у папы на руках. Самая большая семья была представлена шестью участниками - мама, папа, двое детей, бабушка и прабабушка.