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РИА Новости

В Польше отреставрировали памятник погибшему капитану Туркеничу

15:16 21.09.2019
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© РИА Новости / Анатолий МорозовВоины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
© РИА Новости / Анатолий Морозов
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945. Архивное фото
ЖЕШУВ (Польша), 21 сен - РИА Новости. Памятник подпольщику "Молодой Гвардии", капитану Красной Армии Ивану Туркеничу открыли после реставрации в городе Жешув на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник представляет из себя семиметровый обелиск. Табличка на памятнике на польском и русском языках гласит: "Герою "Молодой гвардии" Ивану Туркеничу - граждане Жешувского воеводства".
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Глава польской общественной организации "Курск", которая проводила ремонт памятника, Ежи Тыц отметил, что реставрацию проводили вместе польские и российские общественники. "Прежде всего хочу отметить, что это был польско-российский проект. Нам помогала организация "В единстве сила" из Воронежа, так как Иван Туркенич родом из Воронежа", - сказал он.
Ремонт памятника продолжался около месяца. Реставраторам пришлось очистить монумент, высота которого составляет около семи метров, отремонтировать фундамент, обновить табличку.
Воевавший на фронте Туркенич попал в окружение, был ранен и взят в плен. Сбежав из плена он присоединился к краснодонской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", был избран командиром этой организации. После раскрытия "Молодой гвардии" Туркеничу удалось избежать ареста, а позже присоединиться к наступающей Красной Армии.
Капитан Туркенич был тяжело ранен 13 августа 1944 года в ходе боев за польский город Глогув-Малопольский и скончался на следующий день в возрасте 24 лет.
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.
По последним имеющимся данным, более 100 памятников красноармейцам в Польше уже снесены.
Памятник советским воинам в Миколине, Польша. Архивное фото
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