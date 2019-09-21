В Польше отреставрировали памятник погибшему капитану Туркеничу

Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945. Архивное фото

Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945

ЖЕШУВ (Польша), 21 сен - РИА Новости. Памятник подпольщику "Молодой Гвардии", капитану Красной Армии Ивану Туркеничу открыли после реставрации в городе Жешув на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Памятник представляет из себя семиметровый обелиск. Табличка на памятнике на польском и русском языках гласит: "Герою "Молодой гвардии" Ивану Туркеничу - граждане Жешувского воеводства".

Глава польской общественной организации "Курск", которая проводила ремонт памятника, Ежи Тыц отметил, что реставрацию проводили вместе польские и российские общественники. "Прежде всего хочу отметить, что это был польско-российский проект. Нам помогала организация "В единстве сила" из Воронежа, так как Иван Туркенич родом из Воронежа", - сказал он.

Ремонт памятника продолжался около месяца. Реставраторам пришлось очистить монумент, высота которого составляет около семи метров, отремонтировать фундамент, обновить табличку.

Воевавший на фронте Туркенич попал в окружение, был ранен и взят в плен. Сбежав из плена он присоединился к краснодонской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", был избран командиром этой организации. После раскрытия "Молодой гвардии" Туркеничу удалось избежать ареста, а позже присоединиться к наступающей Красной Армии.

Капитан Туркенич был тяжело ранен 13 августа 1944 года в ходе боев за польский город Глогув-Малопольский и скончался на следующий день в возрасте 24 лет.

Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.