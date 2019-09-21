В Казани сдали дом на 180 квартир для обманутых дольщиков

КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Один из домов обманутых дольщиков на 180 квартир в ЖК "Симфония" сдан в Казани, в настоящее время ведутся работы на 11 проблемных объектах стоимостью более 1,5 миллиарда рублей, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.

"Введен в эксплуатацию проблемный дом N4 ЖК "Симфония", застройщиком которого ранее являлось ООО "Фон-Ривьера" (ГК "ФОН"). "Симфония" являлся одним из проблемных объектов, включенных в "дорожную карту" Республики Татарстан по решению проблем обманутых дольщиков. В данном объекте пострадавшими гражданами были приобретены 163 жилых помещения", - говорится в сообщении.

Всего в четвертном проблемном доме ЖК "Симфония" 180 квартир общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров и восемь офисов на 645 квадратных метров. На придомовой территории имеется 52 парковочных места, а также на 362 машины обустроен многоуровневый паркинг. Прорабатываются вопросы благоустройства, в том числе прогулочные пешеходные зоны.

Строительство дома было начато в 2014 году. Однако в конце 2015 года после банкротства застройщика "Фон-Ривьера" строительные работы прекратились. Для завершения строительства дольщики проблемного объекта приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива. К завершению строительства четвертого дома ЖК "Симфония" был привлечен зарекомендовавший себя застройщик ООО СК "Бриз".

В 2019 году в Татарстане введены в эксплуатацию два казанских проблемных дома в ЖК "Золотая середина" и "Симфония". Общая стоимость завершения строительства составила 343 миллиона рублей. Квартиры будут переданы 301 семье. На сегодняшний день при содействии Фонда поддержки дольщиков Татарстана ведутся работы на 11 проблемных объектах, стоимость завершения строительства которых составляет 1,5 миллиарда рублей. При этом два из них уже находятся на финальном этапе строительства – в ЖК "Молодежный" и "Миллениум Сити".

В целом к концу 2019 года планируется завершить строительство восьми проблемных объектов. Общая стоимость завершения строительства составит 758 миллионов рублей.