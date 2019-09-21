Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T15:15Z
https://ria.ru/20190921/1558958916.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/81/1533508173_0:0:1493:840_1036x0_80_0_0_c4f5025eecec1822aeef4e81d64c9a3e.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани сдали дом на 180 квартир для обманутых дольщиков

15:14 21.09.2019 (обновлено: 15:15 21.09.2019)
20
© РИА Новости / Александр ВильфКазань
Казань
© РИА Новости / Александр Вильф
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Один из домов обманутых дольщиков на 180 квартир в ЖК "Симфония" сдан в Казани, в настоящее время ведутся работы на 11 проблемных объектах стоимостью более 1,5 миллиарда рублей, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.
"Введен в эксплуатацию проблемный дом N4 ЖК "Симфония", застройщиком которого ранее являлось ООО "Фон-Ривьера" (ГК "ФОН"). "Симфония" являлся одним из проблемных объектов, включенных в "дорожную карту" Республики Татарстан по решению проблем обманутых дольщиков. В данном объекте пострадавшими гражданами были приобретены 163 жилых помещения", - говорится в сообщении.
Всего в четвертном проблемном доме ЖК "Симфония" 180 квартир общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров и восемь офисов на 645 квадратных метров. На придомовой территории имеется 52 парковочных места, а также на 362 машины обустроен многоуровневый паркинг. Прорабатываются вопросы благоустройства, в том числе прогулочные пешеходные зоны.
Строительство дома было начато в 2014 году. Однако в конце 2015 года после банкротства застройщика "Фон-Ривьера" строительные работы прекратились. Для завершения строительства дольщики проблемного объекта приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива. К завершению строительства четвертого дома ЖК "Симфония" был привлечен зарекомендовавший себя застройщик ООО СК "Бриз".
Кабинет в школе
2 сентября, 19:32Республика Татарстан
Татарстан сдал к учебному году пять новых школ и семнадцать детсадов
В 2019 году в Татарстане введены в эксплуатацию два казанских проблемных дома в ЖК "Золотая середина" и "Симфония". Общая стоимость завершения строительства составила 343 миллиона рублей. Квартиры будут переданы 301 семье. На сегодняшний день при содействии Фонда поддержки дольщиков Татарстана ведутся работы на 11 проблемных объектах, стоимость завершения строительства которых составляет 1,5 миллиарда рублей. При этом два из них уже находятся на финальном этапе строительства – в ЖК "Молодежный" и "Миллениум Сити".
В целом к концу 2019 года планируется завершить строительство восьми проблемных объектов. Общая стоимость завершения строительства составит 758 миллионов рублей.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что проблемными в республике являются 24 объекта жилищного строительства, в которых приобрели квартиры более 4 тысяч дольщиков. При этом в 2019 году в регионе планируют завершить строительство 12 домов для 840 обманутых дольщиков. Полностью решить вопрос по существующим сегодня в республике проблемным домам планируется в 2021 году.
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанТатарстанКазань
Рекомендуем
Полиция в США
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
РИА
Новости
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
Кросс нации - 2019
"Кросс нации" и "Цифровой забег" в Севастополе пробежала тысяча человек
Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии назначил заместителя председателя правительства
Лента
новостей
Поезд в Московском метрополитене
На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
На серой ветке московского метро восстановили движение после ЧП
Автомобиль скорой помощи на Украине
Число госпитализированных после ДТП под Одессой возросло до четырех человек
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на полигоне
Газовое оборудование в Львовской области
Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
Дутерте приостановил переговоры о займах с рядом стран
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
В Мюнхене открылся самый большой фестиваль пива Октоберфест
Сотрудник полиции в Ираке
СМИ: в Ираке задержали подозреваемого во взрыве маршрутки в Кербеле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния