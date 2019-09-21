Москвичей предупредили о мокром снеге в воскресенье

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает ГУМЧС РФ по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО 22 сентября в течение суток местами в городе Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, начиная с 4.00 до 9.00 усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, с 9.00 до 20.00 с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 метра в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.