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РИА Новости

Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков

15:06 21.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Сенатор, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков считает, что у Донбасса со временем могут отобрать особый статус.
"Для меня это злободневный интерес, кровный... Зная этих людей не понаслышке ... они никогда не согласятся. Их могут уговорить, дать какие-то полномочия особые, статус, я в это не верю. Крым имел статус... А что сотворили с Крымом. Дадут здесь статус Донбассу особый, но пройдет время, все это позабирают. Столько зла произошло за эти пять лет. Надо искать компромисс. Стоит вопрос, как жить Донбассу - в рамках Украины или вне рамок Украины - вот самый принципиальный вопрос", - заявил Рыжков в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос о судьбе Донбасса.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
17 сентября, 11:59РИА Новости
ДНР считает, что Киев вряд ли примет закон о статусе Донбасса до конца года
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Пограничный пункт пропуска Изварино в Луганской области
Вчера, 20:16Радио Sputnik
Глава МИД Украины рассказал, когда Киев отменит блокаду Донбасса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Вадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерНиколай РыжковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сказал в самую точку! Веры украинцам никакой ! Надо разворачивать на Донбассе российскую базу для безопасности русских и русскоязычных !
21 сентября, 15:09
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