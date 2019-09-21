Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Сенатор, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков считает, что у Донбасса со временем могут отобрать особый статус.

"Для меня это злободневный интерес, кровный... Зная этих людей не понаслышке ... они никогда не согласятся. Их могут уговорить, дать какие-то полномочия особые, статус, я в это не верю. Крым имел статус... А что сотворили с Крымом. Дадут здесь статус Донбассу особый, но пройдет время, все это позабирают. Столько зла произошло за эти пять лет. Надо искать компромисс. Стоит вопрос, как жить Донбассу - в рамках Украины или вне рамок Украины - вот самый принципиальный вопрос", - заявил Рыжков в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос о судьбе Донбасса.

Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.