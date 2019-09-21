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РИА Новости

Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние, считает Зариф

14:55 21.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние и провал их "максимального давления", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Санкции США против Центрального банка отражают: отчаяние и провал их "максимального давления", препятствие ЦРУ финансировать импорт еды и медикаментов для нашего народа, страх "Группы-Б", что США вернутся к переговорам и попытку "Группы-Б" втянуть президента США Дональда Трампа в войну", - написал он в Twitter.
"Группой Б" Зариф называет "объединение" ряда политиков, таких как бывшего советника США Джона Болтона по нацбезопасности, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
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08:52РИА Новости
МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время. В ответ представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкционная политика Вашингтона потерпела неудачу. По его словам, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38РИА Новости
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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