Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние, считает Зариф

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние и провал их "максимального давления", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Санкции США против Центрального банка отражают: отчаяние и провал их "максимального давления", препятствие ЦРУ финансировать импорт еды и медикаментов для нашего народа, страх "Группы-Б", что США вернутся к переговорам и попытку "Группы-Б" втянуть президента США Дональда Трампа в войну", - написал он в Twitter.
US' new designation of Central Bank displays:— Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2019
- desperation & the failure of its "max pressure"
- the preventing of CBI from financing import of food & medicine for our people
- #B_Team's fear of US return to negotiation
- #B_Team's efforts to drag @realdonaldtrump into war
"Группой Б" Зариф называет "объединение" ряда политиков, таких как бывшего советника США Джона Болтона по нацбезопасности, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время. В ответ представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкционная политика Вашингтона потерпела неудачу. По его словам, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.