Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние, считает Зариф

США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время. В ответ представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкционная политика Вашингтона потерпела неудачу. По его словам, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.