В ДНР считают, что ВСУ не намерены отводить силы в районе Петровского

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики не намерены отводить силы на участке в районе Петровского, вместо подготовки к разведению они роют траншеи и минируют территорию вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

"По имеющейся у нас информации, противник не только не намерен отводить подразделения на участке разведения Петровское, но продолжает их оборудование в инженерном отношении, в рамках которого осуществляет рытье траншей и минирование местности", - сказал Айгистов.

По его словам, также украинские силовики активизировали в этом районе работу снайперских групп.