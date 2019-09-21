В ДНР считают, что ВСУ не намерены отводить силы в районе Петровского

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики не намерены отводить силы на участке в районе Петровского, вместо подготовки к разведению они роют траншеи и минируют территорию вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"По имеющейся у нас информации, противник не только не намерен отводить подразделения на участке разведения Петровское, но продолжает их оборудование в инженерном отношении, в рамках которого осуществляет рытье траншей и минирование местности", - сказал Айгистов.
По его словам, также украинские силовики активизировали в этом районе работу снайперских групп.
"Только благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих, своевременно выявившим снайперов, ведущих огонь, удалось предотвратить возможные трагические последствия для сотрудников ОБСЕ. Патрули спецмиссии были предупреждены об опасности в указанном районе, что позволило избежать потерь среди наблюдателей", - добавил Айгистов.