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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

12:29 21.09.2019
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© РИА НовостиНаселенные пункты в провинции Хама
Населенные пункты в провинции Хама
© РИА Новости
Населенные пункты в провинции Хама. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушений режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Алеппо – семь, Латакия – семь, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – шесть, Хама – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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