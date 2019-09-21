В комитете Госдумы назвали возможную причину отказа ПВО в Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская система ПВО во время атаки дронов в Саудовской Аравии не сработала "не просто так", вся высокоточная техника контролируется США дистанционно и может быть отключена в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя не отраженную ракетную атаку на Саудовскую Аравию, заявил, что системы ПВО во всем мире работают "с переменным успехом". Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.

"Их система ПВО в Саудовской Аравии не сработала не просто так. Все, что американцы поставляют, чиповано. Все это дистанционно управляется через единую компьютерную сеть США. И все, что американцы кому-то поставляют, может быть дистанционно отключено. Все это прекрасно знают и ни для кого это не новость", - сказал Шерин.

Президент России Владимир Путин 16 сентября, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300.