Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T12:23Z
https://ria.ru/20190921/1558955951.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/28/1558862837_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_4b9fe74203705376254f3a0a1217cd3d.jpg
РИА Новости

В комитете Госдумы назвали возможную причину отказа ПВО в Саудовской Аравии

12:23 21.09.2019
5995
© REUTERS / Essam Al-SudaniПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© REUTERS / Essam Al-Sudani
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская система ПВО во время атаки дронов в Саудовской Аравии не сработала "не просто так", вся высокоточная техника контролируется США дистанционно и может быть отключена в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя не отраженную ракетную атаку на Саудовскую Аравию, заявил, что системы ПВО во всем мире работают "с переменным успехом". Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября.
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
02:27РИА Новости
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
"Их система ПВО в Саудовской Аравии не сработала не просто так. Все, что американцы поставляют, чиповано. Все это дистанционно управляется через единую компьютерную сеть США. И все, что американцы кому-то поставляют, может быть дистанционно отключено. Все это прекрасно знают и ни для кого это не новость", - сказал Шерин.
Президент России Владимир Путин 16 сентября, отвечая на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России зенитные комплексы С-400 или С-300.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Повстанцы-хуситы
Вчера, 21:30РИА Новости
Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии
7892194138
Обсудить 6
Майк ПомпеоГосдума РФСаудовская АравияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
РИА
Новости
Военнные сирийской армии
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Иранские военнослужащие
В КСИР рассказали, что случится со страной, которая нападет на Иран
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Депутат: за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоял Вашингтон
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Повстанцы-хуситы
Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии
Иранский эсминец Дамаванд
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
Лента новостейМолния